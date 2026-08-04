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Giriş Tarihi: 4.08.2026 17:16

Rusya, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılacak!

Rusya'nın 2027 yılında FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edeceği açıklandı.

AA
Rusya, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılacak!
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

FIVB'nin açıklamasında, uluslararası müsabakalara dönüş için oluşturulan yol haritası kapsamında Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rusya Voleybol Federasyonunun erkeklerde 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararını FIVB'ye ilettiği aktarıldı. Kadınlarda ise Rusya'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'na olası katılımıyla ilgili organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelerin sürdüğü hatırlatıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #RUSYA

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Rusya, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılacak!
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