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Giriş Tarihi: 6.08.2026 21:38

Filenin Sultanları, Fransa'yı mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Fransa karşısında 3-1 galip geldi.

AA
Filenin Sultanları, Fransa’yı mağlup etti!
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Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Antalya'daki Gloria Sports Arena'da İstanbul'da düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi kampını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Fransa ile hazırlık maçında karşılaştı.

Türkiye, Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead-Jack Kısal, Eylül Akarçeşme Yatgın ile başladığı ve Berka Buse Özden ve Yaprak Erkek'in kenardan oyuna girdiği karşılaşmada rakibini 23-25, 25-15, 31-29 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, yarın ve 8 Ağustos Cumartesi günü Fransa ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Filenin Sultanları, Fransa'yı mağlup etti!
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