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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Balonlarla slalom!

Balonlarla slalom!
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Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı. Kapadokya üzerinde yaklaşık 2.800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Waltenspiel, farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek saatte 200 kilometre hızla balonların arasından uçuşunu tamamladı. Yaklaşık 400 metre aralıklarla gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları arasında ilerleyen Waltenspiel uçuşun ardından "Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu" diye konuştu. ZELAR SAĞLAM Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAPADOKYA #RED BULL

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