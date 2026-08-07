Balonlarla slalom!

Red Bull
sporcusu Marco Waltenspiel, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı. Kapadokya
üzerinde yaklaşık 2.800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Waltenspiel, farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek saatte 200 kilometre hızla balonların arasından uçuşunu tamamladı. Yaklaşık 400 metre aralıklarla gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları arasında ilerleyen Waltenspiel uçuşun ardından "Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu" diye konuştu. ZELAR SAĞLAM