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Giriş Tarihi: 8.08.2026 11:59 Son Güncelleme: 8.08.2026 12:27

İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu

İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası kadınlar finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu
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2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Şampiyonu
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