Osman Aşkın Bak: Türkiye sporun bütün dallarında finallere gitmeye başladı

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9'uncu kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek tarihe geçti. İlke'yi ilk tebrik eden müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

'İLKE ÖZYÜKSEL, TÜRKİYE'DE MODERN PENTATLON İÇİN EFSANE BİR İSİM'

İlke Özyüksek ile bu şampiyonluğun artık gelmesi gerektiğini konuştuklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "İlke Özyüksel, Türkiye'de modern pentatlon için efsane bir isim. İstikrarlı bir şekilde ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil ediyor. 2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris... Hepsinde madalyaya çok yaklaştı, çok çalıştı. Türkiye'de spor, değişik branşlarda da uluslararası başarılar almaya elde ediyor. Bu noktadaki yatırımlarından dolayı, bize verdiği teşvikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Özellikle de spora ve sporcuya çok büyük destek veriyor. İlke ile de geçenlerde sohbet etmiştik zaten 'şampiyonluk artık gelmeli' demiştik. Seyircisinin önünde, ülkemizde bu organizasyonu gerçekleştirmiş olmak çok çok kıymetli, çok önemli" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ'

İlke'nin Türk kızının, Türk kadınının gücünü gösterdiğine değinen Bakan Bak, " İlke çok çalıştı. İfade ettiği gibi savaştı. Hepimiz heyecanla laser atışlarını izlediğimizde nefesimizi tuttuk. Onunla beraber attık, onunla beraber sevindik. Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadınının gücünü gösterdi. Çok zor bir spor, kolay değil ve 20 yıldır çok emek veriyor, çok çalışıyor. Bu branşın da gelişmesi önemli. Kendisi burada liderlik yaptı, yapmaya devam ediyor" sözlerini sarf etti.

'TÜRKİYE SPORUN BÜTÜN DALLARINDA FİNALLERE GİTMEYE BAŞLADI'

Türk sporunun yükselişine dikkat çeken Bakan Bak, "Türkiye sporun bütün dallarında finallere gitmeye, yer almaya, mücadele etmeye başladı. Özellikle de bu hususta da genç sporcular için büyük bir tecrübe. Biz İlke'den dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah 2028 Los Angeles'ta bunları başaracak güçte. Yanındayız, destekçisiyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şimdi de 2027 Avrupa Oyunları için çok büyük bir atletizm pisti yapıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bu ülkenin gençleri gelecekte olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında pek çok başarı elde edecek. Bu noktada da hakikaten bu yatırımlar çok çok kıymetli. Herkesi spora bekliyoruz. Sporun birleştirici gücüne, sporun iyileştirici gücüne ihtiyacımız var. Biz ülke olarak milli duygularda birleşiyoruz, heyecanlanıyoruz. İnanıyoruz ki bütün branşlarda Türkiye olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında başarılı olacak. Her şey güzel Türkiye için, güçlü Türkiye için, sporda da güçlü Türkiye için diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şampiyonu yürekten kutluyoruz."

İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU: AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU UNVANIYLA HAYALLERİMİN BİR BASAMAĞINI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİM

Çok mutlu olduğunu belirten Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel Mihrioğlu, " Çok mutluyum. Avrupa şampiyonluğu unvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Çok mutluyum. 20. yılımı bitiriyorum artık. Hem fiziksel hem zihinsel çok yoruldum ama çok tecrübeliyim. Sanırım artık bu tecrübenin ekmeğini yiyorum. Çok çalışıyorum hem de çok çalışıyorum. Sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez bir duygu ve bunu İstanbul'da, sevdiklerimin gözü önünde yapmak... Bunu ben çok hayal ediyordum, her hayalimin sonunda ağlıyordum. Bu çok bambaşka bir şey oldu benim için. Gelen herkese, destekleyen herkese çok teşekkür ederim, çok güç verdiniz" dedi.

İlke Özyüksel Mihrioğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Atamızın dediği gibi hem zeki hem çevik hem ahlaklı olarak sporculara örnek olmaya çalışıyoruz. Milli formayı taşımak sadece kürsüye çıkıp madalya almak değil, ayrıca bize olan emeklerin borcunu ve bedelini ödeyerek genç jenerasyona, yeni gelenlere en güzel şekilde örnek olmak ve onları bu yolda teşvik etmek, en olumlu şekilde."

VELİ OZAN ÇAKIR: İLKE'NİN PERFORMANSINI BİLİYORDUK, YAPABİLECEKLERİNİ ÖNGÖREBİLİYORDUK

Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır ise 'Türkiye Modern Pentatlon Federayonu Başkanlığı döneminde İlke'nin başarılarına yakından tanıklık eden Veli Ozan, "Modern pentatlon gibi çoklu disiplinde başarılı olmak gerçekten bir ülkede spor kültürünün belli bir seviyeye geldiğini de gösteriyor. Burada bir İlke gerçeği var. İlke gerçekten çok özel bir sporcu. Ben bu başarıyla çok duygulandım. İlke'nin performansını biliyorduk, yapabileceklerini öngörebiliyorduk. Burada olan başarı bize verilmiş desteklerden ötürüdür. İlke'yi de tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör