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Giriş Tarihi: 8.08.2026 19:32

Toprak Razgatlıoğlu, Büyük Britanya'daki sprint yarışında 20. oldu!

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 20. sırada yarışı noktaladı.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Büyük Britanya’daki sprint yarışında 20. oldu!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 20. oldu.

Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışında, 19.49.066'lık dereceyle Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 20. sırada tamamladı.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI

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Toprak Razgatlıoğlu, Büyük Britanya'daki sprint yarışında 20. oldu!
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