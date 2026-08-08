VakıfBank, Çek pasör çaprazı Monika Brancuska’yı kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank kadrosunda yer alacak.

Kariyerinde PVK Olymp ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giyen Monika, 3 Çekya Kupası, 1 Çekya Süper Kupası, 1 Almanya Ligi ve 1 Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken Çekya Milli Takımı ile Challenger Kupası'nı kazandı.

Genç oyuncu, kulübe verdiği ilk röportajda, "Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör