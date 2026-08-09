Fenerbahçeli 16 milli atlet Avrupa Şampiyonası sahnesine çıkıyor

Avrupa Atletizm Şampiyonası, 10-16 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonaya 50 sporcuyla tarihinin en yüksek katılımını gerçekleştirirken, Fenerbahçe de milli kafileye Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ömer Faruk Bozdağ, Salih Teksöz, Şilan Ayyıldız, Derya Kunur, Sümeyye Erol, Abdullah Tuğluk, Kadriye Dilek Durmuş, Mesut Bülbül, Yasemin Zehra Börekçi, Ersu Şaşma, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Becerek ve Ali Peker olmak üzere 16 sporcu gönderdi.



RAMİL GULİYEV: "HEDEFİMİZ YALNIZCA MADALYA DEĞİL"

Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Ramil Guliyev şampiyona öncesi hedeflerini ve beklentilerini Fenerbahçe resmi internet sitesinden paylaştı. Şampiyonaya güçlü ve iddialı bir kadroyla hazırlandıklarını belirten Guliyev, hedeflerinin yalnızca kürsüye çıkmak olmadığını, sporcuların potansiyellerini en üst seviyede ortaya koyarak önemli bir uluslararası deneyim kazanmalarının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Birmingham'da düzenlecek Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Guliyev, "Avrupa Şampiyonası'na kalabalık ve güçlü bir ekiple katılıyoruz. Bizim için en önemli hedef, her sporcumuzun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmesi. Elbette finaller, iyi dereceler ve madalyalar bekliyoruz. Ancak bunun yanında sporcularımızın uluslararası düzeyde önemli bir tecrübe kazanmasını ve sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını pistte göstermelerini de en az sonuçlar kadar değerli görüyoruz. Sporcularımız sezon boyunca antrenörleriyle birlikte disiplinli ve planlı bir hazırlık süreci geçirdi. Artık bu emeği yarışmalara en doğru şekilde yansıtma zamanı. Bu süreçte fiziksel hazırlığın yanı sıra toparlanma, teknik detaylar ve yarışma odaklı çalışmalar büyük önem taşıyor. Hedefimiz, doğru zamanda en iyi performansı ortaya koyabilmek" diye konuştu.



"BU KAZANIMLAR GELECEKTEKİ BAŞARILARIN TEMELİ OLACAK"

Bu tarz şampiyonaları kendisinin de sporcuyken çok yaşadığını ve deneyimlerini aktarmaya çalıştığını belirten Guliyev, "Ben de sporculuk kariyerimde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları başta olmak üzere birçok büyük organizasyonda yarıştım. Bu nedenle özellikle büyük şampiyonalarda psikolojik hazırlığın ve özgüvenin ne kadar belirleyici olduğunu çok iyi biliyorum. Sporcularımıza da bunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle organizasyonlarda güçlü rakiplerden çekinmemek gerekir. Aksine, bu yarışlar kendinizi gösterebilmeniz için önemli fırsatlardır. Sporcularımıza her zaman şunu söylüyorum: Rakiplerinize saygı duyun ama kendi gücünüze, hazırlığınıza ve emeğinize güvenerek yarışın. Avrupa Şampiyonası, her sporcu için çok değerli bir organizasyon. Burada Avrupa'nın en iyi atletleriyle yarışıyor, kendi seviyelerini görüyor ve gelişimleri adına önemli bir deneyim kazanıyorlar. Özellikle genç sporcularımız için bu şampiyona, kariyerlerinde yeni hedeflere ulaşmalarını sağlayacak çok önemli bir basamak. Bizim en büyük beklentimiz, sporcularımızın Birmingham'dan yalnızca dereceler ve madalyalarla değil; daha fazla tecrübe, özgüven ve motivasyonla dönmeleri. Bu kazanımların, gelecekte elde edecekleri daha büyük başarıların temelini oluşturacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör