İlke’den tarihi altın

İstanbul'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta 29 yaşındaki sporcumuz, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz aldı.

9. FİNALDE BÜYÜK HEDEFE ULAŞTI

İlke, Türkiye'ye modern pentatlonda ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu. Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu defa Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

'TECRÜBELERİMİN EKMEĞİNİ YİYORUM'

Madalya töreni sonrası hayallerinin birini daha gerçekleştirdiğini vurgulayan İlke, şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kaldı. 20. yılımı bitiriyorum. Artık tecrübelerimin ekmeğini yiyorum" ifadesini kullandı.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'

Müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlke'nin büyük başarı elde ettiğini söyledi. Milli sporcunun istikrarlı bir şekilde ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil ettiğini belirten Bakan Bak, "2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris... Hepsinde madalyaya çok yaklaştı. Türkiye'de spor, değişik branşlarda da uluslararası başarılar almaya devam ediyor. Bu noktadaki yatırımlarından dolayı, bize verdiği teşvikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Özellikle spora ve sporcuya çok büyük destek veriyor. İlke ile geçenlerde sohbet etmiştik, 'şampiyonluk artık gelmeli' demiştik. İlke çok çalıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadınının gücünü gösterdi" diye konuştu.