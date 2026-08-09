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Giriş Tarihi: 9.08.2026

VakıfBank, 22 yaşındaki Monika Brancuska’yı renklerine bağladı

VakıfBank, 22 yaşındaki Monika Brancuska’yı renklerine bağladı
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Vakıfbank Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre; 22 yaşındaki voleybolcu, 2026- 2027 sezonunda Vakıf- Bank kadrosunda yer alacak. Kariyerinde PVK Olymp ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giyen Monika, 3 Çekya Kupası, 1 Çekya Süper Kupası, 1 Almanya Ligi ve 1 Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken Çekya Milli Takımı ile Challenger Kupası'nı kazandı. Genç oyuncu, kulübe verdiği ilk röportajda, "Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

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VakıfBank, 22 yaşındaki Monika Brancuska’yı renklerine bağladı
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