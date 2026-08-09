Waltenspiel ile Fürst, SABAH Spor'a özel açıklamalar! "F1 aracıdan daha hızlıyız"

Dünyanın en önemli hava sporları destinasyonlarından biri olarak gösterilen Kapadokya üzerinde 2.800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Red Bull wingsuit sporcusu Marco Waltenspiel ile uçuş boyunca ona eşlik eden Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst, yaşadıkları deneyimi SABAH Spor'a anlattı.

Farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek, saatte 240 kilometre hızla uçuşunu tamamlayan ikili, şunları anlattı:

Atlayış nasıl geçti, sizi zorladı mı?

Marco Waltenspiel: Zorluydu, evet. İki deneme yaptık. İlk denememizde uçulamadı. Çünkü güçlü bir rüzgâr vardı, o yüzden olmadı. Bizi diğer balonlardan uzaklaştırdı. Tüm balonlar iniş yaptı, yakıt aldık, sonra tekrar havalandık. İkinci denememiz çok iyi gitti ve başarılı bir şekilde atlayışı gerçekleştirip, balonlar arasında slalom yaptık.

Gerekseydi üçüncü, dördüncü, beşinci deneme olacak mıydı?

Marco Waltenspiel: Balonların saat 09.00'dan sonra kalkması yasak. O saatten sonra hava çok sıcak olduğu için balonlar artık kalkamaz. Bu yüzden ikinci denememiz son şansımızdı.