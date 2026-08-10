Efe Mandıracı: Bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine yeni transfer Efe Mandıracı'yla birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim kurulu üyesi Ömer Sarıgül katıldı.

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Efe Mandıracı, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek "Galatasaray'da oynayacak olmaktan çok mutluyum. Bu imzayla hayallerimize bir adım daha yaklaşacağız. Elimizden gelenin en iyisin yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın. Heyecanlıyım, benim için çok duygusal bir imza olacak. Bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray'a yaraşır bir şekilde bütün sezonumuzu kupalarla tamamlarız." diye konuştu.

Fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini söyleyen Efe Mandıracı, "İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadım. Şu an iyi durumdayım. Fiziksel problemlerim var ama kulüp ve milli takım doktorlarıyla beraber çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldikten sonra her zaman oradayız. İtalya'da Avrupa şampiyonu olmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Şimdi taraftarı olduğum kulüpte kupalar kazanma hayalim var. Bir hayalimi daha gerçekleştirmek için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

MEHMET CİBARA: "KAYBETTİĞİMİZ FİNALLERİN HEPSİNİ BU SEZON KAZANACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Mehmet Cibara da tüm branşlarda 2022 senesinden beri yaptıkları plana uyduklarını ve bu sezon voleyboldaki üç kupayı kazanacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Voleybol başta olmak üzere amatör şubelerde 2022 senesinden yaptığımız plana harfiyen uyuyoruz. Takım sporlarında 9 takımımız 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi seviyesinde Türk sporunu temsil edecek. Erkek voleybol takımımızda kaybettiğimiz finallerin hepsini bu sezon kazanacağız. Bu sene Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk kazanacağız. Buna göre kadro kurduk. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Efe'nin katılmasıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacağımızı tahmin ediyorum."

Voleybol salonunun basketbol salonundan sonra yapılacağını kaydeden Cibara, sarı-kırmızılı taraftarların voleybol takımına ilgi göstermesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen sezon fiyatları o kadar ucuz yapmamıza rağmen kadın maçlarına biraz daha fazla talep vardı. Erkeklerde ise Şampiyonlar Ligi maçlarında bile az seyirci geliyordu. 'Bu sene yeter ki taraftarlarımız gelsin' diye fiyatları arttırmayıp çok ucuz yapacağız. İki senedir Şampiyonlar Ligi oynayan bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen bir takıma artık taraftarın daha fazla ilgi göstermesi lazım. Burada daha da özendirici şeyler yapacağız ama yine talep gelmezse kulübün de daha fazla yapacağı bir şey yok. Taraftarın gereken ilgiyi göstermesini rica ediyorum."

Mehmet Cibara ayrıca erkek voleybol takımının isim sponsorunun bu hafta açıklanacağını dile getirdi.

ÖMER SARIGÜL: "VOLEYBOLDA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"

Ömer Sarıgül ise Efe'nin çocukluk aşkına kavuştuğu bir ana tanıklık etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu aktararak "Voleybolda çok güzel işler yapıyoruz. Daha da büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın tüm branşlarında geleceğine yönelik adımlar atılıyor. Efe kardeşimizin çocukluk aşkına kavuşması bence voleybolumuz için dönüm noktalarından biri olacak. Bunu da bu sezon ve ilerleyen sezonlarda etkisini göreceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak "Hem erkek hem kadın takımımızda uzun vadeli, takıma uyum sağlayacak, iyi işler yapabilecek isimler arıyoruz. Görüştüğümüz isimler oluyor ama sürekli dile getirmiyoruz. Maliyet ve kadro planlamasında ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Arayışlarımız var, temasta olduğumuz oyuncular var. Bir ekip olarak hep beraber karar veriyoruz. Pozitif katkı sağlayacak bir isimle anlaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör