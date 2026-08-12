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Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:47 Son Güncelleme: 12.08.2026 16:30

Oğuz Alper Öktem, Binicilik Milli Takımı Kadrosuna Seçildi

Oğuz Alper Öktem, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası 120 KM Atlı Dayanıklılık Yarışması için Binicilik Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Oğuz Alper Öktem, Binicilik Milli Takımı Kadrosuna Seçildi
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Kemer Country Club sporcusu Öktem, Buftea kentinde düzenlenecek yarışmada Irene PY adlı atıyla milli formayı giyecek. Balkan Şampiyonası, Öktem'in milli formayla Türkiye adına yarışacağı ilk organizasyon olacak.

Atlı dayanıklılık sporunun önemli organizasyonlarından biri olan Balkan Şampiyonası'nda sporcular, 120 kilometrelik zorlu bir parkurda yarışacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen mücadelede at ve binicinin dayanıklılığı, temposu ve uyumu belirleyici olacak.

Öktem, milli formayla yarışacak olmasına ilişkin şunları söyledi: "Balkan Şampiyonası'nda Binicilik Milli Takımı adına ülkemi temsil edeceğim. Ay-yıldızlı formayla ülkemi temsil etmenin gururu bambaşka. Rahmetli babam görseydi gurur duyar, hiç şaşırmazdı. Ay-yıldız sevgisini ve vazgeçmemeyi bana o öğretmişti. Memleketimi de babamı da onurlandıracağım."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Oğuz Alper Öktem, Binicilik Milli Takımı Kadrosuna Seçildi
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