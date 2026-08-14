Mehmet Akif Üstündağ: Voleybolu sevmekten vazgeçmeyin!

İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen gala gecesine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek A Milli Voleybol Takımları ile teknik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmet Akif Üstündağ, güzel bir gecede voleybol ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Başarının sırrı şu gördüğünüz tablo. Ekibime huzurlarınızda teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Türk voleybolunda Milletler Ligi'nin ortalaması alındığında dünya bir numarasıyız. Bu çok önemli ve gurur duyulacak bir başarı. Erkek milli takımımız için programlı ve sabırlı bir şekilde çalışacağız. Hayalimiz kadınlar ve erkeklerle el ele olimpiyatlara gidip madalya kazanabilmek. Bunu başaracak bir milletiz. Her organizasyonda finallerde yer almak herkese nasip olmayan bir başarıdır. Bize verdikleri katkı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize bu ülkede kapısını açmayan yok. Türk voleybolu bu güzellikleri hep yaşayacaktır, yaşatmaya da devam edecektir. Voleybolu sevmekten vazgeçmeyin. Önce kızlar sahada mücadele edecek, biz de eksiklerini tamamlayıp onlara inanacağız. Akdeniz Oyunları'na giden takımlarımız da var. Orada da kürsüde yer alacağız. Altın madalyayı boynumuza takarak döneceğimize inanıyorum. Akdeniz Oyunları için de takımlarımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Orkun Özel, tarihi bir sezonda takımın parçası olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, bize her türlü desteği sağladılar. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımda iyi bir sinerji var. Bu yüzden başarının kolaylaştığını düşünüyorum. Önemli olan geldiğimiz seviyeyi korumak." dedi.

Küçük ama önemli adımlarla ilerlediklerini belirten A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, "Burada olmak bir onur. Küçük ama önemli adımlarla ilerliyoruz. Kadın milli takımımız gibi olmak kolay değil. Çok mutlu ve hırslıyız. İyi voleybol oynamak ve iyi bir takım olmak istiyoruz. En iyi şekilde çalışıp şampiyonada bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar ise uzun bir yolda olduklarını ifade ederek, "Destekleriniz için minnettarım. Doğru bir yolda ilerliyoruz. Eda kaptanın taşıdığı bayrağın arkasında olimpiyatlarda olmak çok isteriz. Çalıştığımız her günün, aldığımız her maçın değerini bilmeye çalışıyoruz. İlk ona girdik, daha yukarı çıkmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.