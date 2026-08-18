Genç Sultanlar dünya 2.’si

TÜRKİYE 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuvada finale kadar gelen Genç Sultanlar, şampiyonluk mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kaybederek gümüş madalya aldı. Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic de en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.
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Mete Efendioğlu - Editör