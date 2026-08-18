Genç Sultanlar dünya 2.’si

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TÜRKİYE 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuvada finale kadar gelen Genç Sultanlar, şampiyonluk mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kaybederek gümüş madalya aldı. Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Nejla Guzonjic de en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.