Bursa taraftarı herkese bedel

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, taraftarıyla rekor kırıyor. Atatürk Stadı'nda oynanan Iğdır sınavını 40 bin 850 kişi doldurdu. Bu, ligdeaynı hafta oynanandiğer 9 maçın toplamseyirci sayısı olan 30bin 711'in üzerineçıktı. 1. Lig'de 10 karşılaşmada 71 bin 561 futbolsever tribünlere gelirken, bu rakamın yüzde 57'sini tek başına Bursasporlu taraftarlar oluşturdu.

Musiala ömür boyu hasta!

BAYERN Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında ikinci kez fenalaştı. 23 yaşındaki süper star, 66'da girdikten 4 dakika sonra yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayağa kalkan Alman futbolcu, oyundan çıktı. Musiala'nın, "Nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan, absans nöbetleri tespit edildi" dedi. Doktorlar, ömür boyu sürecektedaviye ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Sultanlar Avrupa sahnesinde

2026 FIVB Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni bir zafer için kolları sıvadı. Son Avrupa şampiyonu Ay-Yıldızlıların, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Sultanlar'ınmaçları 19.00'da başlayacak ve ilk sınavındayarın Letonya ile karşılaşacak.

İlk hafta derbi: G.Saray-Trabzon

SUWEN Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonu fikstür çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Sezon, 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. İlk yarı 25 Aralık'ta tamamlanacak, ikinci devre 9 Ocak 2027'de başlayacak. İlk hafta derbiye sahne olacak. G.Saray ile Trabzon kozlarını paylaşacak. İşte ilk hafta maçları:

Galatasaray-Trabzonspor

Yüksekova SK-Şile Bilgidoğa

Safi MCL Bentonit Ünye-Beşiktaş

Haymanaspor-1207 Antalyaspor

F.Bahçe arsaVev-ABB FOMGET

Giresun Sanayi-Amed

Kayseri Kadın FK-Sultanbeyligücü

Bakırköy Kadın Futbol-Hakkarigücü

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