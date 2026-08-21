Avrupa’nın sultanları sahada

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. 6 Eylül'e kadar sürecek turnuva İstanbul-Brno-Bakü ve Göteborg kentlerinde düzenlenecek. Türkiye'nin, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda maçlarını oynayacağı organizasyonda Ay-Yıldızlılar, son Avrupa Şampiyonu olarak Letonya karşısında bugün 19.00'da parkeye çıkacak. Mücadeleyi TRT 1 yayınlayacak. Organizasyonunson 16 turu, çeyrek final, yarıfinal ve final karşılaşmalarınada İstanbul ev sahipliğiyapacak. Yaz döneminin başında Milletler Ligi'ni kazanan Türkiye, Avrupa şampiyonluğuna da ulaşırsa 2023'ün ardından bu başarıya ikinci kez imzasını atacak.



TEKNOLOJİ DESTEĞİ

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Teknoloji Sponsoru Vodafone oldu. Maç teknolojilerini 5G altyapısıyla entegre eden Vodafone; hem ekran başındaki hemde tribündeki voleybolseverlere servishızı, smaç hızı ve yüksekliği, challengepozisyonları ve oyuncu istatistiklerinianlık grafiklerle sunacak. Saha içi oyunlara katılım sağlayanlar milli forma kazanma şansı elde edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör