Çocuklara bile tahammülleri yok!

Barcelona futbol akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği "Lefkoşa Kamp" organizasyonu için İspanyol ekibinin, kamp yerini "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurmasının ardından Rum Kesimi çılgına döndü. FC Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Plana göre 3 gün boyunca ayrı antrenman gruplarında yaş kategorilerine göre çocuklar idman yapacak. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise yaşananlara tepki gösterip gençlerin dünya ile temasından rahatsızlık duyanları eleştirdi.





Filistin'e de büyük destek vermişlerdi

RCELONA oyuncusu Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin'e destek için bayrak açması da İsraillileri çıldırtmıştı. Barcelona kulübü 2014'te Filistin'e ziyarette bulunmuştu. Burada çocuklarla maç yapmışlardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör