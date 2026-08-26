Sabah kulübünden İsrail'e tokat

Azerbaycan temsilcisi Sabah, Devler Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligiplay-off turu rövanşında İsrail ekibiHapoel Beer Sheva'yı 5-2 mağlup ederekŞampiyonlar Ligi gruplarına ilk kezkatılma hakkı elde etti.
İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Sabah kulübü, Bakü'de oynanan maçta unutulmaz geri dönüşe imza atarak uzatmaya giden karşılaşmayı farkla kazanmasını bildi. 8 yıl önce kurulanve 17 milyon Euro kadro değeri olanAzerbaycan devi, geçen sezon ilk kez ligşampiyonluğuna ulaşmıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör