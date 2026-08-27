Dört dörtlük sultanlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gurur dolu yürüyüşüne devam ediyor. Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Böylece Ay-Yıldızlı ekibimiz, dörtte dört yaptı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakada Santarelli'nin öğrencileri, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci set kıran kırana geçerken Almanya 27-25 galip gelip skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas veHande Baladın ile kontrolüelden bırakmayan Sultanlar, seti 25-20 alarak durumu 2-1'e taşıdı. Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Deniz Uyanık'ın bloklarıyla ritmini yakalayan milliler, taraftarın da desteğiyle 25-19 üstün gelerek maçı 3-1 galip bitirdi. MelissaVargas 23 sayıyla yine harikabir oyun ortaya koyarkenHande Baladın da 17 sayılıkperformans sergiledi. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen takımımız, grup etabındaki 5. ve son maçında yarın saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

'İLK MOLADA DEDİM Kİ ÇOK GÜZELSİNİZ!'

A Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli, takımına övgü yağdırdı. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen İtalyan hoca, "Gerçekten harika toplar çıkardık. Herkes mücadele etti çünkü tek bir sayı bile vermek istemedik ve bu benim için gerçekten çok özel. Oyuncuların bu şekilde oynadığını gördüğümde, ilk molada gerçekten şöyle dedim: 'Bu şekilde oynadığınızda çok güzelsiniz.' Daha da gelişebiliriz ama gerçekten çok iyi bir maç oynadık" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör