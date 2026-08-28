Formula 1 2031’e kadar Türkiye’de

Formula 1
yarışlarına yeniden Türkiye'nin de dahil edilmesi için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yarışla ilgili çalışmalara başladıklarını açıkladı. 2027 sezonu takviminde İstanbul'un da dahil edileceğini açıklayan Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte organizasyona yönelik hazırlıkları anlattı. Türkiye'nin 2031'e kadar organizasyonda olacağını belirten Ersoy, kurumlar arasında koordinasyon için şimdiden harekete geçildiğini de vurguladı. İstanbul Park'ta yapılacak yarışlarda ilk etapta taslak takvime göre Ekim ayında düzenlenmesi düşünülüyor. İstanbul Park, 2005-11 ve 2020 ile 2021 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör