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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:23 Son Güncelleme: 28.08.2026 10:29

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de 13. yarışına çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı için İspanya'da piste yer alacak.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de 13. yarışına çıkacak!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı için İspanya'daki Aragon Grand Prix'inde piste çıkacak.

Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.

Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 240

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209

3. Ai Ogura (Japonya): 203

4. Marc Marquez (İspanya): 200

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI #TOPRAK RAZGATLIOĞLU

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Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de 13. yarışına çıkacak!
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