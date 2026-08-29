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Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:33

Formula 1 ekibi McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi!

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Briyanyalı pilotu Lando Norris'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

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Formula 1 ekibi McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi!
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Formula 1'de McLaren, Lando Norris'in sözleşmesini uzattı.

26 yaşındaki Norris, yaptığı açıklamada, "McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum.

9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAMIŞTI

Geçen yıl Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Norris, McLaren'ın 17 yıllık bekleyişine de son vermişti.

McLaren takımı, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazanan MCL39 aracının hediye edileceğini açıkladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MAX VERSTAPPEN #FORMULA 1 #MCLAREN #LANDO NORRİS

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Formula 1 ekibi McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi!
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