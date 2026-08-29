Sultanlar Polonya’ya takıldı

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız,Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada setler 25-15, 21-25, 22-25, 25-16 ve 10-15 sona erdi. Grubu 4 galibiyetle tamamlayıp daha önceden bir üst tura çıkmayı garantileyenMelissa Vargas 20 sayıyla milli takımımızın en skoreri oldu.