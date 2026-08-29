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Giriş Tarihi: 29.08.2026 18:10

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki sprint yarışını 13. bitirdi!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan İspanya'daki sprint yarışını Toprak Razgatlıoğlu,13. sırada noktaladı.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’daki sprint yarışını 13. bitirdi!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin sprint yarışında 13. oldu.

Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19.37.995'lik derecesiyle Ducati Lenovo Team takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP

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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki sprint yarışını 13. bitirdi!
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