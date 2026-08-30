Haber turu

Akdeniz'in Sultanları adını finale yazdırdı

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde B Grubu lideri Türkiye, A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşılaştığı maçı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazandı



Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen'e şok!

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında sürpriz yaşadı. Teknik direktör Carles Martinez'in ekibi, deplasmanda ligin yeni takımı Elversberg'e 3-2 mağlup oldu. Henüz 8. dakikada Lukas Petkov'un golüyle geri düşen Leverkusen, 1 dakika sonra Cole Campell ağları sarsınca şoka uğradı. 46'da da Ntusu skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarıda Schick farkı azaltırken 90+1'de Kofane 3-2'yi buldu ama geri dönüşe yetmedi.



Premier Lig'de Hull City fırtınası

İNGİLTERE Premier Lig'in yeni takımı Hull City, sezona muhteşem başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ilk hafta Manchester United'ı 2-0 yenmişti. Dün de Coventry City'ye konuk olan Kaplanlar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Golü de 82. dakikada Liam Millar kaydetti. Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry %69'a 31 daha fazla topla oynayıp başarılı pasta da rakibini neredeyse 3'e katladı ancak kazanan Hull City oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör