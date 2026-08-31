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Giriş Tarihi: 31.08.2026 23:37

ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, ikinci tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Aryna Sabalenka, erkeklerde Carlos Alcaraz ikinci tura çıktı.

AA
ABD Açık’ta Sabalenka ve Alcaraz, ikinci tura çıktı
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New York kentindeki turnuvanın ikinci gününde dünya sıralamasında tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Kolombiyalı raket Camila Osorio karşılaştı.

Dünya 1 numarası Sabalenka, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı sebebiyle 4 aydır tenise uzak kaldıktan sonra ABD Açık'ta kortlara geri döndü.

Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Rus rakibi Roman Safiullin'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ARYNA SABALENKA #CARLOS ALCARAZ #NEW YORK #KOLOMBİYA #ABD AÇIK

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ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, ikinci tura çıktı
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