Akdeniz’in sultanlarından altın zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Akdeniz Oyunları finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0'lık net üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Öte yandan Erkek Milli Voleybol Takımımız ise İtalya ile oynadığı 3'üncülük maçından 3-2 mağlup ayrıldı.branşı karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Damla Köse ile Mert Nalbant, finalde topladıkları 437.2 puanla bronz madalya aldı.ise Özlem Yıldız, Ayşenur Budak, Sinem Oruç, Tuana Gülenay, Hilal Öztürk, Hilmi Mucık, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Emir Selim Arı ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan karışık takım, bronz madalya maçında Cezayir'i 4-3 yendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör