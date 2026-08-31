Hollanda Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti.
Hollanda, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.
İTALYA SET VERMEDİ
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmada İtalya, rakibini 25-18, 25-13 ve 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
İtalya, 2 Eylül Çarşamba günü Çekya-İsveç maçının galibiyle oynayacak.