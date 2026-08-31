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Giriş Tarihi: 31.08.2026 19:21 Son Güncelleme: 31.08.2026 19:27

Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Hollanda, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

AA
Hollanda Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti.

Hollanda, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

İTALYA SET VERMEDİ

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmada İtalya, rakibini 25-18, 25-13 ve 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.

İtalya, 2 Eylül Çarşamba günü Çekya-İsveç maçının galibiyle oynayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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