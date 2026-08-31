Razgatlıoğlu ölümden döndü

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde yapıldı. 5.1 kilometrelik pistte Marc Marquez 41 dakika 10.969 saniye ile bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise bitime 3 etap kala motorundan düşerek yarış dışı kaldı. Sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Genel klasmanda Jorge Martin 256 puanla zirvede yer alırken Razgatlıoğlu, 14 puanla 21. sırada bulunuyor. Dünya Moto2 Şampiyonası'nda ise Deniz Öncü 18. sırada başladığı yarışı 8. bitirmeyi başardı.