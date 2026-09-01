Haber turu

ATAN G.ANTEP'E

SÜPER Lig'e Alanya beraberliği ile başlayan, Eyüp'ü yenip Rize'ye kaybeden Gaziantep FK Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar, gündemine 2016 yılında kulüplerinde yardımcı antrenör olarak çalışan Çağdaş Atan'ı aldı. 46 yaşındaki hoca, en son Konyaspor'da teknik direktörlük yapmış ve 4 Şubat 2026'da görevinden ayrılmıştı.



20 YIL SONRA BÜYÜK ŞOK!

SEZONUN son grand slam organizasyonu olan ABD Açık'ta ilk tur sürprizleri yaşandı. Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile kadınların deneyimli ismi Venus Williams, turnuvaya ilk maçlarında veda etti. Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic dünya sıralamasında 49. basamakta bulunan Arjantinli Mariano Novone'ye 3-2 mağlup oldu. Böylece Sırp raket, 20 yıl aradan sonra bir grand slam turnuvasında ilk tur aşamasını geçemeden elendi. 46 yaşındaki Venüs Williams ise ABD'li vatandaşı Sofia Kenin'e 2-0 yenildi.

SİHİRLİ HAKAN!

İTALYA'DA Hakan Çalhanoğlu rüzgârı esiyor. Milli yıldız, Cagliari deplasmanında İnter'i zafere taşırken maçın tek golünü kaydeden oyuncu için Corriere dello Sport, manşetinden "Sihirli Calhangol" başlığını attı. Sezonun ilk haftasında da Monza karşısında oyuncunun ceza sahası dışından bulduğu müthiş gol hatırlatıldı. Sezona 2 maçta 2 golle başlayan Hakan, İnter'in 6 puanla zirve yarışında yer almasında büyük rol oynadı

NEYMAR'A DUACI

BREZILYA Serie A ekiplerinden Santos, Monaco'ya olan yaklaşık 2 milyon Euro'luk transfer borcunu kapatarak FIFA tarafından uygulanan transfer yasağından kurtuldu. Borcun ödenmesinde, Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un sağladığı finansal destek etkili oldu. ESPN'in haberine göre; Santos'un transfer yasağı Jean Lucas'ın Monaco'ya transferinden kalan son taksit ödemesinin yapılmaması nedeniyle gelmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör