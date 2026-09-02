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Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:29

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın (3 Eylül perşembe günü) Almanya ile karşı karşıya gelecek.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak
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Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın (3 Eylül perşembe günü) Almanya ile kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak
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