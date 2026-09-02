Finallerin Sultanları!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası kupalarının sahibi Sultanlar, ilk iki sette rakibine büyük üstünlük kurarak 25-14 ve 25-16 kazandı. Üçüncü set çekişmeli geçse de Ay-Yıldızlı takımımız, 25-22 ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Melissa Vargas 16 sayılık performans sergilerken Zehra Güneş 12, Hande Baladın 10, İlkin Aydın da 9 sayı üretti.





BASKI BİZE YARIYOR

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, mükemmel bir oyun ortaya koymasalar da kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası galibi olmalarının baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Baskı ilk geldiğimizden beri hissettiğimiz bir şey. Bu kötü değil. Baskı hissediyorsak önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Zaman zaman güzel oluyor takım için."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör