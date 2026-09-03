541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül’de Adana’da gerçekleşecek

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ise er meydanında sporcuların, büyük ödüller için kıyasıya rekabet edeceğini kaydetti. Başkan Şimşek, "Aylardır tüm paydaşlarımız ve ekibimizle hazırlanarak 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan, İran, Özbekistan ve ülkemizin dört bir yanından 1000'i aşkın sporcumuzu ve güreşseveri ağırlamaya hazırız. Program sadece güreş müsabakalarıyla sınırlı kalmayıp tam bir yayla şenliği havasında, inanç, kültür ve sporla bir arada geçecektir" dedi.