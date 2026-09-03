541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül’de Adana’da gerçekleşecek

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ise er meydanında sporcuların, büyük ödüller için kıyasıya rekabet edeceğini kaydetti. Başkan Şimşek, "Aylardır tüm paydaşlarımız ve ekibimizle hazırlanarak 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan, İran, Özbekistan ve ülkemizin dört bir yanından 1000'i aşkın sporcumuzu ve güreşseveri ağırlamaya hazırız. Program sadece güreş müsabakalarıyla sınırlı kalmayıp tam bir yayla şenliği havasında, inanç, kültür ve sporla bir arada geçecektir" dedi.
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin milli mirasın asırlardır yaşayan simgesi olduğunu ifade etti. Başkan Uludağ, "Kızıldağ'ın, Adana'mızın ve ata sporumuzun marka değerini artıracak bu büyük kültür şölenine Sarıçam Belediyesi olarak yıllardır ana sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Er meydanında kol bağlayacak bütün pehlivanlarımıza başarılar diliyor, hemşehrilerimizi ve güreş severleri bu büyük heyecana ortak olmaya, Kızıldağ'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.