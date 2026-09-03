A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası’nda!

Yarı finale yükselen 4 takım arasında yer alan İtalya, son şampiyon olduğu için 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

İtalya'nın organizasyona direkt gitmesi nedeniyle Dünya Kupasına katılmayı garantileyen Türkiye'nin yanı sıra 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele edecek Sırbistan ve Polonya da 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör