Daniele Santarelli: Herkesi yenebiliriz!

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, en iyi performanslarını gösterdikleri takdirde her takımı yeneceklerini söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından İtalyan çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çeyrek final maçlarının takımlara problem çıkarabildiğini aktaran Santarelli, "Biraz baskıyı hissettik. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz, madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi, biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. Kazandığımız ilk iki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuk. Bizi zor duruma soktular, iyi bir maç oynadılar. Ama son set dediğim gibi biraz gerildik, genel olarak iyi bir maç oldu." diye konuştu.
Yarı finaldeki Sırbistan eşleşmesine dair bir soruya ise 45 yaşındaki başantrenör, "Bence dört takım da hak ederek buraya geldi. Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan'a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan da şu an çok komple bir takım durumunda. Sanırım takımlarında herhangi bir eksiklik yok. Onlar da buraya gelecekler ama bence bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.