Daniele Santarelli: Herkesi yenebiliriz!

Yarı finaldeki Sırbistan eşleşmesine dair bir soruya ise 45 yaşındaki başantrenör, "Bence dört takım da hak ederek buraya geldi. Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan'a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan da şu an çok komple bir takım durumunda. Sanırım takımlarında herhangi bir eksiklik yok. Onlar da buraya gelecekler ama bence bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör