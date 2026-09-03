Eda Erdem: Şimdi sırada Sırbistan var!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, Sırbistan karşılaşmasının zorlu geçeceğini dile getirdi.

Almanya maçında sahada güzel bir mücadelenin olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki voleybolcu, şöyle devam etti:

"Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. İki ekip de bence çok iyi mücadele etti. Öncelikle Almanya Milli Takımı'nı kutlamak istiyorum. Çok güzel bir voleybol oynadılar. Defansta özellikle çok dirençliydiler. Biz de Türkiye olarak ilk sete çok iyi başladık. Oyunumuzu ortaya koyduk. İkinci sette biraz enerjimiz düşse de set sonuna doğru aslında ritmimizi bulmaya başladık. Bu da üçüncü set için iyi bir sinyal oldu. Set sonunda ufak farklarla seti kaybettik ama üçüncü sette daha güçlü başlayan, daha hırslı olan bir Türkiye vardı. 2-1 öne geçtikten sonra dördüncü sette zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi. Yedekten gelen arkadaşlarımızın çok güzel katkısı oldu. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var."

Yarı finaldeki Sırbistan eşleşmesine ilişkin konuşan tecrübeli kaptan, "İki ekip de birbirini çok iyi tanıyor. Zaten ligimizde oynayan çok fazla oyuncuları var. Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım. Türkiye de artık öyle. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacağına eminiz. Umarım iyi bir voleybol sahada ortaya koyarız ve maçtan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." dedi.

Eda Erdem, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Son 16 turunda yaklaşık 4,5 aydan sonra ilk resmi maçımı oynadım. Kendimi iyi hissediyorum. Maç maç daha iyi olacağımı da düşünüyorum. Bugün takımdaki kızlar da bana çok yardımcı oldu. Bugünkü bu uzun rallilerden sonra biraz daha direncimin arttığını düşünüyorum. Umarım Sırbistan maçında da daha iyisini yapabilir ve takım arkadaşlarıma katkı sağlayabilirim. 2005 yılından beri milli takımda oynuyorum. İlk defa İstanbul'da bir turnuvaya denk geldim. Evde oynamak çok keyifli. Ailem burada, arkadaşlarım burada, seyircimiz zaten bizle beraber. Çok keyifli bir şey aslında. Benim için de güzel bir hatıra olacak. Umarım sonu da güzel biter."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör