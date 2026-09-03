Haber hattı

Batman petrol samba yaptı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Van Spor FK, sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle Akhisar'da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı. Batman Petrol'e 3 puanı getiren golleri Brezilyalı oyuncular Matheus Doria (45) ile Pedrinho (90) kaydetti. Üst üste 4. galibiyetini elde eden teknik direktör Selçuk Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 13 puanla zirvedeki yerini korudu.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE FİLİSTİN TARİH YAZIYOR

SOYKIRIMCI İsrail'in katliamları gölgesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Filistin, 2029 FIBA Asya Kupası ön elemelerinde tarih yazdı. Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan Basketbol 2029 FIBA Asya Kupası ön eleme maçında Maldivler'i 168-78 mağlup etti. 90 sayı farkla elde edilen galibiyetle Filistin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi. FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer, Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor, 2018 ön elemelerinde Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti. Filistin'in tarih yazdığı maçta atılan toplam 246 sayıyla da Asya Kupası elemelerindeki toplam sayı rekoru kırıldı

ZEYNEP, ABD AÇIK'TA ŞAMPİYON GAUFF'A ELENDİ

2025'TE Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk milli tenisçi olan Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tutunamadı. Dünya sıralamasının 53. basamağındaki 24 yaşındaki sporcumuz, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl ikinci turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.

İNGİLTERE REKORLARI PARAMPARÇA ETTİ!

İNGİLTERE Premier Lig'de 2026-27 sezonu, yaz transfer döneminde ortalığın tozunu dumana kattı. Kulüpler, 3.46 milyar Sterlin bonservis harcaması yaparak üst üste ikinci kez rekor kırdı. Iliman Ndiaye'nin Everton'dan M.City'ye 60 milyon Sterlin'e gitmesiyle 12 ay önceki 3,14 milyar Sterlin'lik rekorunun da üstüne çıkıldı. M.City, Chelsea'den Fernandez'i 125 milyon Sterlin'e (145 milyon dolar) alarak İngiltere rekorunu egale etti. Sadece son gün, kasadan 475 milyon Sterlin çıkarken bu rakam, geçen yıl 391 milyon Sterlin'di

Bir zamanlar efsaneydi, lige -24 PUANLA başlayacak!

BIR dönem Süper Lig'deki performansı, şehre getirdiği yıldız futbolcular ve Konferans Ligi için ön eleme oynamasıyla adından söz ettiren Adana Demirspor'a FIFA'dan bir ceza daha geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig'de mücadelede eden Adana ekibine, 24 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kulübe toplam 4 dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi. Lacivert-mavili takım, bu hafta başlayacak 2026- 2027 sezonuna -24 puanla start verecek. Geride kalan sezonda 1. Lig'i eksi 57 puan, eksi 147 averajla sonuncu bitiren Adana Demirspor, 2. Lig'e düşmüştü.

GÜRCİSTAN GÖREVİ BİTEN CÜNEYT ÇAKIR RUSYA'DA

Gürcistan'daki 3 yıl süren MHK Başkanlığı görevi sona eren Cüneyt Çakır, kariyerine Rusya'da devam ediyor. Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakemle uzun süreli sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki Çakır, ilk seneki geçiş aşamasında Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: "Gürcistan Futbol Federasyonu, harika bir çalışma ortamı sağladı. Bir akademi kurduk ve şu anda uluslararası maçlarda görev yapan hakemler yetiştirdik. Tarihte ilk kez Gürcü hakemler Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör