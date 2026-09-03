Avrupa'nın zirvesine gözünü diken Filenin Sultanları, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor! Avrupa şampiyonu ünvanıyla çıktığı turnuvada son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçen Milliler, bugün Almanya karşısında yarı final için sahaya çıkıyor. Hedef belli: Yine zirve, yine altın! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanlar'a inancının tam olduğunu söyledi. Üstündağ, "Son şampiyon olarak yine kürsünün en üstünde yer almak istiyoruz. Milletler Ligi'nin ardından bu şampiyonadaki başarı da bizim için çok önemli. Çünkü biz sürdürülebilir başarının olması gerektiğini söylüyoruz. Şampiyonanın olduğu her yerde zirve bizim tek amacımızdır" dedi. Almanya karşılaşmasına da büyük bir güvenle baktığını ifade eden Üstündağ, "Kızlarımıza güveniyorum. Onlar, yollarına çıkan tüm engelleri aşacaktır. Çünkü korku yok, hedef büyük!" mesajını verdi. Milliler'in arkasındaki büyük taraftar gücüne de dikkat çeken Üstündağ, "Buradan sizin aracılığınızla; maça gelen ya da gelemeyen, İstanbul'da olan veya olamayan; sevgileriyle, alkışlarıyla, dualarıyla bize destek veren herkese şükranlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.





RAKİPLER BİLE HAYRAN KALDI!

İSTANBUL'DA düzenlenen organizasyonun atmosferine de değinen Üstündağ, Türkiye'nin yalnızca tribünlerde değil, turnuvanın genelinde fark yarattığını söyledi. "İstanbul'da sadece voleybol oynanmıyor, adeta bir voleybol şöleni yaşanıyor. Türkiye'nin organizasyon gücü, rakip takımları dahi etkiledi. Sadece maçlarda, tribünlerde fark yaratmıyoruz. Maç öncesi etkinliklerimizle de fark yarattık. Rakiplerimiz bile çok mutlu oldular, hayran kaldılar. Hatta tüm turnuvaların İstanbul'da olmasını istiyorlar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör