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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Sultanlar yarı final aşkına

Sultanlar yarı final aşkına
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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Almanya karşısına çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişti. Ay-yıldızlı ekiple aynı grupta bulunan ve aşamayı 4. sırada bitiren Almanya, son 16'da Belçika'yı geçmişti. Türkiye-Almanya karşılaşmasının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Sultanlar yarı final aşkına
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