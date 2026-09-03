Sultanlar yarı final aşkına

CEV
Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Almanya karşısına çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişti. Ay-yıldızlı ekiple aynı grupta bulunan ve aşamayı 4. sırada bitiren Almanya, son 16'da Belçika'yı geçmişti. Türkiye-Almanya karşılaşmasının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.
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Mete Efendioğlu - Editör