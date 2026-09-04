Avrupa’nın sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 devirerek bir destan daha yazdı ve yarı finale kaldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan dev maçta setler 18-25, 25-22, 18-25 ve 22-25 sona erdi. Türkiye üst üste 6. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. En skorer isimler Ay-Yıldızlı ekipte 14 sayıyla Melissa Vargas olurken onu 12 sayıyla kaptan Eda Erdem izledi. Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu Sultanlar, yarın 16.00'da oynanacak yarı finalde Sırbistan ile finale çıkma mücadelesi verecek.

'HERKESİ YENEBİLİRİZ'

Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli karşılaşma sonrası açıklamasında herkesi yenebilecek güçte olduklarını söyledi. İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı: ''Kazandığımız için çok mutluyum. Sırbistan'a çok saygımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynarsak, doğru tutumu sergilersek ve taraftarlarımız maç boyunca bize destek olursa herkese karşı şansımız olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyabileceğimizden ve herkesi yenebileceğimizden eminim.''

EDA ERDEM: BİR HEDEF DAHA TAMAMLANDI

A Milli Takım'ın Kaptanı Eda Erdem, maç sonu açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki voleybolcu şu ifadeleri kullandı: "Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var. Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım. Türkiye de artık öyle. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacağına eminiz. Umarım iyi bir voleybol sahada ortaya koyarız ve maçtan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz."

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK BÜYÜK BİR HEYECANLA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maçı büyük bir heyecanla izledi.