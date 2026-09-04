Daniele Santarelli: Seyircimizin önünde çok büyük başarılar getirmeyi umuyoruz

Şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Santarelli, "3 yıl önce olanların şimdi bir önemi yok. Zaten burada çok başarılı takımlarız, aynı Sırbistan'ın olduğu gibi. Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonluğa odaklıyız. Kendi seyircimizin önünde çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz. Çalışmalarımıza bu yönde odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞIMIZ VOLEYBOLDAN TAM ANLAMIYLA MEMNUN DEĞİLDİM'

Şu ana kadar gösterdikleri performanstan memnun olmadığını dile getiren Santarelli, "En iyi voleybolumuzu şu noktaya kadar oynayamadık. Bunun sebebi çok uzun bir yaz olması ve aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz grubun da oldukça zorlayıcı bir grup olmasıydı. Bu süreçte aynı zamanda çok fazla ilerleme kaydetmemizin sebebi oyuncu değişikliklerine de çok gidemememiz ve yoğun olmamızdan kaynaklıydı. Aynı şekilde Eda Erdem gibi oldukça deneyimli oyuncularımızı da son noktaya kadar aktif edemedik ve onun deneyiminden yararlanamadık. Bu nedenle şimdiye kadar oynadığımız voleyboldan tam anlamıyla memnun değildim. Ancak tabii ki şu anda önümüzde olan sürece odaklanmaktayız ve yarı finale odaklanmalıyız. Bu süreçte gruptan aldığımız öğretilerle ve deneyimle tabii ki hatalarımızın üzerinde çalışarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama hatalarımız da yok değil" ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM DÜNDAR: YARIN BİZİM İÇİN ZOR BİR GÜN OLACAK

Yarın zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptan Eda Erdem Dündar, "Yarı finale ulaşmak hepimizin hedefiydi. Sırbistan maçına hazırlanmak için önümüzde yalnızca bir gün vardı. Odaklandık, evimizde oynuyoruz, güzel bir voleybol oynamayı istiyoruz tabi ki. Yarın bizim için zor bir gün olacak. Çünkü yarı finaller hiçbir zaman kolay olmaz özellikle rakibiniz Sırbistan gibi harika bir takımsa. Santarelli'nin yönlendirmelerine göre çalışacağız. Elimizden geleni yapıp iyi bir voleybol ortaya koymayı istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör