’Okçuluk Benim Sporum’ Tokat’ta

Okçular Vakfı'nın öncülüğünde, İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul'da başlatılan "Okçuluk Benim Sporum"
projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Düzenlenen törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Dünya Etnospor Birliği
Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan
, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da katıldı. Projenin Tokat ayağında 600 öğrencinin okçulukla tanışması sağlanacak
. Proje kapsamında Tokat'ta merkez ilçe dahil 7 ilçede faaliyet yürütülmesi planlanıyor. İlk aşamada 16 okulda uygulanacak proje ile toplam 600 öğrencinin okçuluk sporuyla buluşturulması hedefleniyor. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda olimpik okçuluk eğitimleri gerçekleştirilecek. Okçular Vakfı, geleneksel sporların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla, okçuluk sporunun Türkiye'nin dört bir yanında geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör