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Giriş Tarihi: 5.09.2026

Akdeniz’de Türk fırtınası esti!

Milli sporcularımız, İtalya’daki Akdeniz Oyunları’nı 111 madalya ile 2. sırada kapatırken Bakan Bak “Evlatlarımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Akdeniz’de Türk fırtınası esti!
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AY-YILDIZLI sporcularımız, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nı 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz olmak üzere toplam 111 madalya ile tamamladı. Ay-Yıldızlılar, bu tarihi başarısıyla ev sahibi İtalya'nın (224 madalya) ardından turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Yunanistan ise toplam 71 madalyayla üçüncü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporcularımız hem sergiledikleri performansla hem de ortaya koydukları duruşla ülkemizi sevindirdi. Emeği ve başarılarıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha dünyaya gösteren evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Elde edilen sonuçlar ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Milli sporcularımızın başarısında emeği bulunan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Akdeniz’de Türk fırtınası esti!
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