Akdeniz’de Türk fırtınası esti!

AY-YILDIZLI sporcularımız, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nıile tamamladı. Ay-Yıldızlılar, bu tarihi başarısıyla ev sahibi İtalya'nın (224 madalya) ardından turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Yunanistan ise toplam 71 madalyayla üçüncü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporcularımız hem sergiledikleri performansla hem de ortaya koydukları duruşla ülkemizi sevindirdi. Emeği ve başarılarıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha dünyaya gösteren evlatlarımızla gurur duyuyoruz.Elde edilen sonuçlar ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Milli sporcularımızın başarısında emeği bulunan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum.ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör