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Giriş Tarihi: 5.09.2026 16:04 Son Güncelleme: 5.09.2026 16:59

CANLI | Türkiye-Sırbistan maçı! Filenin Sultanları final için sahada...

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, İstanbul'da galip gelerek adını 4. kez finale yazdırmayı hedefliyor...

CANLI | Türkiye-Sırbistan maçı! Filenin Sultanları final için sahada...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor.

Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

Türkiye - Sırbistan: 21-16 (2. Set Oynanıyor)

1. Set Sonucu: 25-20

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

8. KEZ YARI FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı finale yükseldi.

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Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

SIRBİSTAN'IN TURNUVA YOLU

Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan, İstanbul'daki organizasyonda Türkiye ile finale yükselmek için mücadele verecek.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.

Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #İSTANBUL #2026

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