Daniele Santarelli: Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yarın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacakları finalde çok güzel bir atmosfer olacağını belirtti.

Başantrenör Santarelli ve milli oyuncu Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu aktararak, "Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle taraftarlar, takımım, federasyon ve herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Finalde tercih ettiği bir takım olmadığını kaydeden Santarelli, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli. Açıkçası otele gidip şimdi maçı izlemek çok keyifli olacak." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız. Çünkü her zaman kazanamayız. Bence takımımla çok özel bir şey yaptık. Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık. Milletler Ligi'nden sonraki süreçte de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Milli oyuncu Gizem Örge ise gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Takımla gurur duyuyorum. Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bir iki kritik hakem kararı oldu. Bir iki böyle hata yaptığımız an oldu ve taraftarlar oralarda çok iyi itici bir güçtü. Bugün seyircimiz çok aktifti. Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli. Yarın aynı enerjiyle görüşmek üzere."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör