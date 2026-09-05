Size altın yakışır

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Giriş Tarihi: 5.09.2026

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Sinan Erdem’de oynanacak heyecan dolu maç saat 16.00’da başlayacak. Hedef önce final, sonra kupayı Türk taraftarına armağan edip ünvanı korumak

ÇAĞDAŞ HALICI
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Trendyol CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvada 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırırken rakibi karşısında ünvanını korumak için parkeye çıkacak. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, son 4'e kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. Diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takımlar, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

PERİLER KÖTÜ BAŞLADI
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda son Avrupa şampiyonu Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan mücadelede periyotlar 26-24, 18-21, 27-9 ve 18-21 sona erdi. Müsabakanın en skoreri Belçika'da 27 sayı kaydeden Emma Meesseman olurken temsilcimizde ise Beren Burke 17 sayı attı. Potanın Perileri, ikinci maçını yarın TSİ 12.30'da Avustralya ile oynayacak. Milliler, pazartesi TSİ 12.30'daki Porto Riko maçıyla da grup aşamasını tamamlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #SİNAN ERDEM SPOR SALONU #FİLENİN SULTANLARI

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