Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Sırbistan engeline takılmadık

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör