Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Sırbistan engeline takılmadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.
Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-20, 25-19 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.
Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Filenin Sultanları'nın finaldeki galibi Polonya – İtalya eşleşmesini galibi olacak.
SULTANLAR'IN FİNAL YOLU
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.