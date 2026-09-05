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Giriş Tarihi: 5.09.2026 16:04 Son Güncelleme: 5.09.2026 17:37

Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Sırbistan engeline takılmadık

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Sultanları’nın rakibi Polonya – İtalya eşleşmesinin galibi olacak.

Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Sırbistan engeline takılmadık
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-20, 25-19 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın finaldeki galibi Polonya – İtalya eşleşmesini galibi olacak.

SULTANLAR'IN FİNAL YOLU

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final maçı oynadı.

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Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #İSTANBUL #2026

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Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Sırbistan engeline takılmadık
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