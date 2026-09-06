A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını kaldırdı!

Finalin ardından düzenlenen kupa töreninde Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'e tribünler tepki gösterdi.

Yarı finalde dün oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından da eleştirilen Terzic, ıslıklarla protesto edildi.

Sırp başantrenör, bir basın mensubuna yaptığı açıklamalarda devşirme kuralına ve Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

TVF Başkanı Üstündağ ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz ama sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum; burada yaptığı bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın. Çok kırgınız, bu olmamalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör