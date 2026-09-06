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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:10

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın altın yılı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 yılında VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın altın yılı!
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Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı.

Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #DANİELE SANTARELLİ #AVRUPA ŞAMPİYONASI

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın altın yılı!
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